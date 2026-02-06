Al Museo della Scienza di Perugia (Post) l’iniziativa aperta alle scuole: “Scienziate di ieri e di oggi: Il diritto di contare, il dovere di cambiare”

Perugia 6 febbraio ‘26 – In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, la Provincia di Perugia, la Consigliera di Parità provinciale e il Centro della Scienza POST, promuovono, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, una mattinata di attività finalizzata a sviluppare curiosità e atteggiamenti positivi verso le STEM.

L’iniziativa si terrà mercoledì 11 febbraio a partire dalle ore 9.30 a Perugia, presso il POST, in via del Melo.

Il Centro della Scienza POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia) opera come polo di divulgazione scientifica con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e tecnologica attraverso attività educative, formative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche e al mondo accademico.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Emidio Albertini Presidente Fondazione Post, Francesca Pasquino Consigliera Provincia di Perugia, Elena Bistocchi Consigliera di Parità della provincia di Perugia.

Ad intervenire saranno: Laura Melelli Professoressa Associata in Geomorfologia presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, Serena Massari Professoressa Associata di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Claudia Fabiani Ricercatrice in Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria.

Parteciperà il Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia.

