Si è introdotto in un negozio durante la pausa pranzo rubando per un valore complessivo di 500 euro

Foligno, 6 feb. 2026 – All’esito di accertamenti investigativi, la Polizia di Stato di Foligno ha denunciato per furto aggravato un 44enne tunisino, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio, nonché per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli Agenti del Commissariato gli contestano un furto commesso, qualche settimana fa, all’interno di un negozio di abbigliamento ubicato in centro storico.

L’uomo si era introdotto furtivamente nell’esercizio commerciale durante la chiusura temporanea per la pausa pranzo approfittando della temporanea assenza del personale dipendente. Una volta entrato, aveva asportato alcuni capi di vestiario per un valore complessivo di circa 500 euro, dopodiché si era allontanato. A seguito della presentazione della denuncia di furto, sono scattati gli approfondimenti investigativi dei poliziotti, i quali, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno potuto accertare quanto accaduto all’interno del negozio.

In particolare, soffermandosi sui tratti somatici dell’uomo, gli Agenti sono riusciti ad identificarlo: un 44enne tunisino, peraltro già noto al Commissariato. Nei suoi confronti è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di furto aggravato. L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

I dati ufficiali del Ministero dell’Interno e dell’Istat mostrano una sovrarappresentazione degli stranieri nelle statistiche relative ad alcune tipologie di reato, come furti e spaccio di droga, rispetto alla loro incidenza sulla popolazione complessiva residente in Italia. Gli irregolari – sprovvisti di un documento di soggiorno valido, o in possesso di un permesso scaduto, e perciò spesso “invisibili” alle statistiche – rappresentano il 5,6% degli stranieri in Italia e avrebbero un impatto sulla criminalità superiore a quello degli immigrati regolarmente residenti.

