Un anno di eventi tra cultura, musica e solidarietà: presentazione degli eventi

Foligno 6 febbraio 2026 – Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) entra ufficialmente nell’anno del suo trentennale. Un traguardo di prestigio che l’Ente si appresta a onorare con serie di eventi celebrativi. (Nella foto, un momento della presentazione da parte del Comandante del CSRNE)

Dalla sua costituzione (1 ottobre 1996), il CSRNE ha vissuto una profonda evoluzione dei processi selettivi, passando da metodologie tradizionali a sistemi all’avanguardia che garantiscono l’individuazione delle migliori risorse umane per la Forza Armata. In questi trent’anni, il Centro, non ha rappresentato solo un punto di riferimento strategico per la Forza Armata e per le migliaia di giovani provenienti da tutta Italia, ma ha saputo costruire una solida sinergia con le istituzioni e la cittadinanza, diventando parte integrante e vitale del tessuto sociale, economico e culturale della città di Foligno.

Per onorare questo legame indissolubile con il territorio, il Centro, con il prestigioso patrocinio del Comune di Foligno e in stretta collaborazione con gli Enti locali, ha presentato, alle Autorità civili e militari del territorio, una serie di eventi di alto rilievo, volti a riflettere la volontà di rafforzare il legame indissolubile tra l’Esercito e la comunità locale.

Le celebrazioni del trentennale vedranno l’alternarsi di momenti di alto valore istituzionale e appuntamenti aperti alla cittadinanza, volti a favorire la conoscenza reciproca e lo spirito di coesione: mostre statiche di mezzi e materiali dell’Esercito, rappresentazioni teatrali inedite, concerti, conferenze, vicinanza al mondo dello sport Folignate e partecipazione alle manifestazioni e kermesse locali.

Inoltre, in linea con i valori di servizio che guidano l’Esercito, il trentennale sarà l’occasione per sostenere attivamente il territorio attraverso iniziative benefiche a diverse realtà associative locali impegnate nel sociale, quale modo migliore per ringraziare la comunità e riaffermare l’impegno dell’Esercito Italiano al servizio del Paese e dei cittadini.

Di seguito gli eventi previsti per la celebrazione del Trentennale del CSRNE.

4 aprile : Coppa nuove leve. L’Unione Ciclistica Foligno con l’orgazizzazione del Centro farà disputare una gara ciclistica per i corridori 7-12 anni;

: un goal per la Gonzaga. La società Foligno Calcio 1928 ha dedicato una maglietta celebrativa per il 30° Anniversario del Centro, che sarà utilizzata nella partita di cartello Foligno-Prato. 15-19 aprile : Festa di Scienza e Filosofia. Durante tale manifestazione il CSRNE presenterà alle Autorità e alla cittadinanza, lo spettacolo teatrale “Il Sergente nella Neve” di Mario Rigoni Stern, interpretato dall’attore padovano Denis Fasolo. Inoltre presso il CSRNE si terrà il convegno tematico, “L’evoluzione dei processi di selezione, le sfide future e l’importanza del fattore umano nelle forze armate moderne”, relatore il colonnello Fabio Cippitelli dell’Ufficio di Psicologia e Psichiatria dello Stato Maggiore dell’Esercito;

Collaborerà all’evento iL Consorzio Aeroporto Foligno e la Croce Rossa, con stand espositivi e info–points.

9 maggio: Iniziativa benefica. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, il CSRNE con il coinvolgimento delle Forze di Polizia e Corpi Armati dello Stato, promuove un progetto sociale “30 anni di solidarietà” con raccolta di beni di prima necessità da donare alla Croce Rossa di Foligno;

30 maggio: il corteo pre-gara partirà dalla Caserma Gonzaga, anziché dal parco del Canapè (eventuale sfilata di una rappresentanza del CSRNE con divise storiche dell’Esercito Italiano);

per la Giostra della Sfida, esibizione assetto a cavallo (carosello storico) del Reggimento Lancieri di Montebello 8°; 13 settembre: per la giostra della Rivincita (), esibizione della Fanfara a cavallo del Reggimento Lancieri di Montebello 8° e/o atterraggio paracadutisti della Brigata Folgore.

Aperto alla cittadinanza (con prenotazione).

8 settembre : Messa a suffragio per il Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice. Per l’83° anniversario della morte, avvenuta per mano tedesca l’8 settembre 1943 (m.o.v.m. e intitolazione della caserma dal 25 marzo 1954). Inviti alle scolaresche. Intervento dello storico, Professor Mario Timio, che illustrerà la figura del Generale Ferrante Gonzaga del Vodice.

L’Esercito “I primi d’Italia”. In Piazza Matteotti, Villaggio Italia; Un assetto per la refezione campale confezionerà un tris di pasta a tema tricolore. 1 ottobre: Celebrazione Anniversario. Alzabandiera pubblica. Intrattenimento della della Musica d’Ordinanza del 1° Reggimento Granatieri di S; Sardegna. Cerimonia dell’alzabandiera alla presenza di un picchetto d’onore; intervento delle massime autorità militari e civili, lettura della storia del CSRNE.

