Nella Zona sociale 4 dell’Umbria coinvolti oltre trecento cittadini anziani nei comuni del territorio: Marsciano (capofila), Monte Castello di Vibio, Collazzone, Fratta Todina e Todi. Progetto coordinato da Auser Umbria

Marsciano, 7 feb. 2026 – Prosegue con risultati concreti il progetto di promozione dell’invecchiamento attivo nella Zona sociale 4, promosso dal Comune di Marsciano (capofila territoriale) e coordinato da Auser Umbria in collaborazione con l’associazione Vega e l’impresa sociale Generazione T. A oggi sono stati coinvolti oltre trecento cittadini anziani negli otto comuni del territorio, con una media di circa dieci partecipanti per ciascun corso e più di sessanta persone impegnate stabilmente nelle attività motorie tra Marsciano e Todi. Attivi anche i percorsi di facilitazione digitale DigiPass, dedicati all’uso dello smartphone, all’informatica di base e alla prevenzione delle truffe.

Le attività rientrano nella convenzione sottoscritta tra Comune di Marsciano e Auser Umbria, della durata di diciotto mesi e finanziata dal Fondo nazionale politiche sociali e dal Fondo sociale regionale, che valorizza la coprogettazione con il terzo settore per promuovere benessere, autonomia e inclusione della popolazione over 65. Il progetto conferma un forte radicamento territoriale e rappresenta un investimento concreto in coesione sociale, prossimità e qualità della vita per gli anziani, sia nel centro urbano sia nelle frazioni.

Le attività realizzate da Auser si sviluppano in modo capillare nei diversi territori della Zona sociale 4, finalizzate a sostenere la partecipazione attiva, rafforzare le competenze e promuovere occasioni continuative di socialità, prevenzione e benessere.

Nel territorio di Monte Castello di Vibio è prevista la presenza dell’operatore di quartiere, fondamentale nell’animazione locale e nel contatto diretto, garantendo servizi di trasporto sociale e visite individuali. Si inserisce inoltre l’attività DigiPass sull’utilizzo del telefono e iniziative intergenerazionali sul tema della memoria.

Nel comune di Collazzone le attività si concentrano nella struttura di Piedicolle, con laboratori di cucina, incontri per anziani soli, attività fisica e una presenza continuativa dell’operatore di quartiere per il supporto quotidiano.

Sul territorio di Marsciano, Auser estende le attività alle frazioni colpite dallo spopolamento. Nel circolo stazione di Papiano è previsto un evento collegato alla festa degli anziani; è attivo un minicorso DigiPass dedicato alla prevenzione delle truffe informatiche e opera l’operatore sociale di quartiere per intercettare i bisogni emergenti.

Un ruolo centrale è svolto dai corsi di ginnastica per anziani a Marsciano e Todi (palestre Planet e Citywell).

A Fratta Todina sono programmate azioni di animazione per persone fragili e over 65, incontri di ‘allena-mente’, ginnastica dolce e corsi brevi di informatica.

Nel comune di Todi, Auser promuove incontri informativi sul tema delle truffe, attività di aggregazione e percorsi motori. Analoghe iniziative di prevenzione sono previste a San Venanzo, insieme ad attività presso la serra comunale.

