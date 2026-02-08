Città di Castello, 8 feb. 2026 -Riparte con una vittoria il Città di Castello Pallavolo che supera 0/3 15/25 14/25 14/25 un giovanissimo Tavernelle e in un’ora conquista l’intera posta in palio. Una gara a senso unico, che ha visto la squadra di Malincarne mettere in mostra buone individualità, ma che nulla hanno potuto alla forza dei ragazzi di Enzo Sideri, che ha ruotato tutti i suoi uomini disponibili , eccezion fatta per Stoppelli e Panizzi Giovanni e concedendo un turno di riposo a Rinaldo Conti .

Biancorossi che affrontano il primo set con Casella in regia opposta a Rumori, schiacciatori Cesari e Valenti, centrali Merlino e Landini libero Lensi, con i tifernati che prendono subito il largo con i padroni di casa che provano a forzare il servizio senza riuscire a cambiare l’esito del set 15/25. Secondo parziale con Cesari Leonardo in campo al posto di Lensi la squadra biancorossa fallosa al servizio consente ai padroni di casa di stare attaccata alla gara , ma Valenti e Merlino creano il divario per il 14/25 finale. Terzo set cambia la diagonale palleggiatore opposto con Giogli i per Casella e Panizzi Lorenzo al posto di Rumori.

Sono proprio gli attacchi di Panizzi ed il servizio efficace di Giogli a chiedere la contesa 14/25 per il 0/3 finale.Con questo risultato il Città di Castello Pallavolo consolida il terzo posto in classifica con 34 punti a pari punti dalla seconda School Volley Perugia e con l’ Italchimici Foligno a guardare tutti dall’alto. Prossima gara per la squadra di Enzo Sideri, ancora in trasferta in un campo davvero ostico sabato 14 Febbraio 2026 alle ore 21.00 ad Orvieto con la squadra del fuoriclasse capitan Luca Pasquini, formazione che nelle ultime giornate ha cambiato passo rientrando prepotentemente nella zona play off del campionato

CAMPIONATO SERIE C/M UMBRIA 14 giornata Palestra Comunale Tavernelle ( PG) Sabato 7 Febbraio 2026 ore 17:00 POL. DELFINO TAVERNELLE PG 0 CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO 3 POL. DELFINO TAVERNELLE PG Capelli, Alunni Ciubini, Cecchini G. ( K), Cecchini L., Vipera, Vitali, Ranieri ( L1), Canga, Maddaloni, Bellavita ( L2) Allenatore: Malincarne R. Err. :14 err. s. : 8 muri : 2 aces : 3

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO Conti, Valenti 12, Casella, Panizzi L.6,Merlino 9, Lensi (L1), Landini 8, Panizzi G., Cesari F. 9 (K) Giogli 3, Rumori 5, Marconi 1, Cesari L. (L2). Stoppelli. Allenatore: Enzo Sideri Assistenti: M. Mancini -.L. Boncompagni – S. Marini Team Manager : Massimo Cioffi Err. :10 Err. S.:11 Muri : 5 Aces : 6

Arbitro : Pisano Francesco- Meli Valentina Segnapunti : Meloni Giulio

