Terni, 23 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 44 anni, residente in città, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata ai danni di una donna ternana di 72 anni.
Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica di Terni che ha coordinato l’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile.
Secondo quanto accertato nella fase delle indagini preliminari, l’uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione della vittima, adottando un atteggiamento intimidatorio e proferendo gravi minacce, riuscendo così a farsi consegnare la somma di 150 euro, asseritamente a titolo di un presunto credito vantato nei confronti del figlio della donna.
Gli elementi raccolti hanno consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto idoneo dall’Autorità Giudiziaria per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita nella giornata odierna.
L’indagato risulta gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona ed è stato nel tempo sottoposto a misure di prevenzione emesse dal Questore.
Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.
(11)