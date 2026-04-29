Perugia, 29 apr. 2026 – Prende il via il ciclo di concerti “Antiqua Vox”, giunto ormai alla sua sesta edizione, con il primo appuntamento in programma per domenica 3 maggio 2026 alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo (PG). L’ingresso è gratuito.

“Antiqua Vox” è una rassegna che vede come connubio vincente l’incontro tra i migliori organisti internazionali e importanti interpreti della musica antica per festeggiare a Solomeo l’arrivo della primavera; essa offre ogni anno quattro appuntamenti che coinvolgono musicisti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare il pubblico a questo meraviglioso strumento, inserito, come nel caso dell’organo di Adamo Rossi, nella splendida cornice della Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo. Non ultimo, forse il proposito più importante, è quello di farlo vivere simbolicamente, una volta di più, trasmettendone l’essenza, il “respiro”, attraverso il suono dei legni, dei metalli e delle canne.

Protagonisti del concerto di domenica 3 maggio saranno Markku Mäkinen all’organo e Fabio Ciofini al clavicembalo, due interpreti di grande esperienza e prestigio internazionale, che proporranno un programma dedicato al grande repertorio organistico e cembalistico, valorizzando le sonorità e le peculiarità dei due strumenti in un dialogo musicale di rara intensità.

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