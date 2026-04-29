Perugia, 29 aprile 2026 – Domani, giovedì 30 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, alla Sala dei Notari di Perugia si terrà il convegno regionale “Sistema Umbria per la salute e il benessere degli animali”.

Apriranno i lavori i saluti della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del rettore dell’Università di Perugia Massimiliano Marianelli, del presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e del direttore generale dell’IZSUM Vincenzo Caputo. L’apertura tecnica dei lavori sarà affidata a Daniela Donetti, direttrice regionale Salute e Welfare, e a Salvatore Macrì, dirigente del servizio Salute umana, animale e dell’ecosistema (One Health) della Regione Umbria, che illustreranno l’architettura del sistema regionale di prevenzione del randagismo e governance territoriale.

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