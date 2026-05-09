Stroncone (Terni), 9 maggio 2026 – Un autobus di linea trasformato in trappola, sotto gli occhi attoniti dei passeggeri. È lì, lungo la strada che attraversa la frazione di Santa Lucia di Stroncone, che nel primo pomeriggio si è consumata una violenta aggressione ai danni di una donna di 44 anni, originaria del Marocco e impiegata come badante nella zona. A colpirla, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato l’ex marito, che l’avrebbe raggiunta sul mezzo armato di martello.

La donna e l’uomo si erano sposati in Marocco ed entrambi avevano figli avuti da precedenti relazioni. Dopo la separazione lui si era trasferito a Trieste per lavoro, ma circa un mese fa era tornato nel ternano. Da quel momento, sempre secondo quanto emerso, sarebbero iniziati pedinamenti, minacce e aggressioni che avevano spinto la quarantaquattrenne a denunciarlo. Nei confronti dell’uomo era quindi stato disposto il braccialetto elettronico al termine di un processo per direttissima.

Nonostante il provvedimento, oggi l’uomo sarebbe riuscito ad avvicinare la ex moglie fino a seguirla sull’autobus. Poi l’aggressione improvvisa, a martellate, che ha gettato nel panico i presenti. Determinante la prontezza dell’autista del mezzo, una giovane donna, che ha arrestato immediatamente la corsa e aperto le porte del bus. Una decisione che ha consentito ai passeggeri di mettersi in salvo, mentre l’aggressore approfittava della situazione per fuggire.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e il personale sanitario del 118. I militari hanno recuperato il martello utilizzato nell’assalto e hanno avviato una vasta caccia all’uomo su tutto il territorio circostante, coordinata dalla Procura di Terni. Tra gli aspetti al centro delle indagini anche il funzionamento del braccialetto elettronico: gli inquirenti dovranno chiarire perché il dispositivo non abbia impedito all’uomo di avvicinarsi alla vittima.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Dopo i primi soccorsi è stata trasferita in elisoccorso con il Nibbio all’ospedale Santa Maria di Terni, dove è stata ricoverata in terapia intensiva e sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Profondo lo sgomento nella piccola comunità di Stroncone. Il sindaco Giuseppe Malvetani ha parlato di «un fatto gravissimo che scuote il territorio», esprimendo vicinanza alla donna ferita e auspicando che il responsabile venga rintracciato nel più breve tempo possibile.

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