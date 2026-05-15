Sindaco Pecci: «Denunciati i fatti ai Carabinieri, indagini in corso»

Bastia Umbra, 15 maggio 2026 – L’altra notte si è verificato l’ennesimo episodio vandalico ai danni delle panchine e delle staccionate del nostro percorso verde.

A seguito di una prima attività di verifica svolta dalla Polizia Locale di Bastia Umbra, dalla quale sono emersi elementi oggettivi già messi a disposizione degli organi competenti, questa mattina mi sono recato personalmente presso il Comando dei Carabinieri di Bastia Umbra per sporgere denuncia e chiedere che si faccia piena luce su questi episodi.

Non è la prima volta.

Da mesi l’Amministrazione interviene ogni volta per ripristinare e sistemare ciò che viene danneggiato, con soldi pubblici e con il lavoro quotidiano di chi si prende cura della città. Ma quanto sta accadendo continua a ripetersi con modalità sempre più mirate, sempre negli stessi punti, sugli stessi arredi.

Quello che viene colpito non è il Comune come istituzione.

Viene colpito un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti i cittadini, alle famiglie, ai ragazzi, alle persone che ogni giorno vivono e frequentano questi spazi.

Nella nostra città non c’è spazio per questi comportamenti.

Chi pensa di poter continuare a distruggere impunemente deve sapere che l’attenzione è massima e che faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, insieme alle Forze dell’Ordine, per individuare i responsabili e tutelare il patrimonio pubblico.

Il percorso verde è di tutti. Difenderlo significa difendere il rispetto, la convivenza civile e la cura della nostra città.

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