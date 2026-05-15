Tante le iniziative in programma anche con gli studenti del territorio. Focus sul convegno ‘L’acqua coltiva la pace’ alla presenza delle istituzioni

TERNI, 15 maggio 2026 – ‘L’acqua coltiva la pace’: uno slogan più che attuale, per celebrare la ‘Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2026’ (16-24 maggio), iniziativa fortemente voluta da ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) e che vede in prima linea anche il Consorzio di bonifica Tevere-Nera.

Il convegno

Diverse le iniziative organizzate a Terni, fra cui spicca il convegno ‘L’acqua coltiva la pace’ che si terrà lunedì 18 maggio dalle ore 15.30 all’hotel Michelangelo, alla presenza di diverse figure istituzionali. Interverranno, fra gli altri, il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo, il Segretario Generale Aubac (Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale) Marco Casini, la Presidente della Regione Stefania Proietti, rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni, del Consorzio Tevere-Nera e della società civile.

Gli appuntamenti

Il primo evento del Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la ‘Settimana nazionale della bonifica 2026’ è in programma sabato 16 maggio e sarà interamente dedicato al progetto ‘Sorella Acqua’, con l’inaugurazione della mostra presso il centro commerciale Cospea, a Terni, e la premiazione dei lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto. Venerdì 22 maggio si terrà invece la premiazione di una classe del liceo scientifico ‘Renato Donatelli’ di Terni che, nell’ambito di ‘Sorella Acqua’, ha realizzato un elaborato. A conclusione della settimana, sabato 23 maggio si terrà l’ormai tradizionale gommonata lungo il tratto urbano del fiume Nera.

In prima linea

Un periodo intenso e particolarmente significativo, quello attuale, per il Consorzio Tevere-Nera, che nei giorni scorsi ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale Staino-Cascata delle Marmore. Il progetto, condotto insieme alla Regione Umbria e al Comune di Terni, prevede un collegamento adiacente il corso del fiume Nera, immerso nella natura e di particolare valore turistico.

Gli impegni dell’ente consortile sono costanti, da tempo, anche sul fronte delle manutenzioni: per garantire la sicurezza del territorio a 360 gradi, una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo della risorsa-acqua e un sistema irriguo – anche in vista dell’avvio della stagione 2026 – all’altezza delle esigenze delle imprese agricole.

La ‘Settimana della bonifica’

Tornando alla ‘Settimana nazionale della bonifica’, questa rappresenta un appuntamento fondamentale per riflettere sul ruolo strategico della gestione delle risorse idriche e della tutela del territorio. Promossa da ANBI e dai Consorzi di bonifica italiani, l’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini, istituzioni e giovani sull’importanza di un sistema spesso invisibile, ma essenziale per la sicurezza ambientale e lo sviluppo sostenibile.

In un Paese fragile come l’Italia, caratterizzato da un’elevata esposizione al rischio idrogeologico, la bonifica non è solo una questione tecnica, ma un presidio quotidiano contro alluvioni, frane e siccità. Canali, argini, impianti idrovori e reti irrigue costituiscono un’infrastruttura complessa che richiede manutenzione costante, innovazione e una visione a lungo termine. La ‘Settimana della bonifica’ diventa quindi un’occasione per ‘aprire le porte’ di questo sistema, attraverso visite guidate, incontri pubblici, attività didattiche e momenti di confronto con esperti.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa è proprio il coinvolgimento delle nuove generazioni. Le scuole partecipano attivamente con progetti educativi – come nel caso di ‘Sorella Acqua’ – che mettono al centro l’acqua come risorsa preziosa e limitata. Educare alla sostenibilità significa anche far comprendere quanto sia delicato l’equilibrio tra uomo e ambiente, e quanto le azioni quotidiane possano incidere sul futuro del territorio.

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