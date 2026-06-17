Foligno, 17 giugno 2026 – Si svolgerà dal 19 al 21 giugno in piazza Matteotti, la rassegna International Street Food. Si parte venerdì 19, dalle 18 alle 24. Gli orari di apertura di sabato 20 e domenica 21 giugno, vanno dalle 12 alle 24. La manifestazione propone una selezione dei migliori prodotti Street Food d’Italia e del mondo. Ci saranno birra artigianale di microbirrifici nazionali e internazionali ma anche dolci tipici della tradizione italiana e internazionale. Opzioni di cibo e birra senza glutine.

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