Terni, 26 luglio 2026 – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante nell’ambito del dispositivo “Movida Sicura”.

Nel corso del servizio, svolto con il concorso di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, sono stati effettuati controlli nelle principali aree della movida cittadina, tra cui Piazza Solferino, Piazza Tacito, Piazza della Repubblica, Largo Ottaviani, Via Cavour, Piazza dell’Olmo, il parcheggio del Cospea Village e Piazza Paul Harris. Sono stati inoltre monitorati gli eventi in programma sia a Terni sia nel territorio della provincia, conclusisi senza criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’attività ha consentito di identificare 171 persone. La Polizia Locale ha inoltre contestato violazioni al Codice della Strada, fra cui una per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta per minori e una relativa alla circolazione di un monopattino privo della prescritta copertura assicurativa.

Nel corso del dispositivo è stato rintracciato e arrestato una 56enne, pluripregiudicata per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, in esecuzione di un ordine di espiazione della pena in regime di arresti domiciliari della durata di tre mesi.

Analogo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 68enne, pluripregiudicato per reati contro la persona, destinatario di un ordine di espiazione della pena in regime di arresti domiciliari della durata di otto mesi.

Sui risultati conseguiti il Questore ha dichiarato: “il nostro obiettivo è garantire a chi trascorre l’estate in città di vivere i momenti di svago in sicurezza, attraverso una presenza costante sul territorio e un’efficace attività di prevenzione. I risultati conseguiti confermano l’importanza del lavoro di squadra svolto quotidianamente dagli operatori impegnati nei servizi di controllo, che desidero ringraziare per la professionalità e la dedizione dimostrate.”

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