L’evento al 31 luglio al 2 agosto con voli liberi, e l’ultimo giorno in piazza del Popolo spettacoli e degustazioni enogastronomiche

Todi, 28 lug. 2026 – Le mongolfiere non hanno resistito al richiamo di Todi, la città che per conformazione e morfologia più si presta per alzarsi in cielo dai campi di volo individuati in prossimità del colle. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, quando Umbria Balloon Festival concluderà la sua prima edizione dopo la tappa inaugurale a Castiglione del Lago e quella intermedia al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo con voli liberi individuali.

Le mongolfiere decolleranno per tutti i tre giorni al mattino, a partire dalle 5.30, dalla piana di Pontenaia, nei pressi degli impianti sportivi, e dall’aviosuperficie di Pantalla, con la scelta che dipenderà dalle previsioni meteo riferite al vento e che verrà resa nota tempestivamente il pomeriggio precedente sul sito della manifestazione (www.umbriaballoonfestival.it) e sui canali social del Comune di Todi.

Evento nell’evento sarà lo spettacolo in notturna in piazza del Popolo, quando domenica 2 agosto, a partire dalle 19, una mongolfiera sarà accesa tra i monumentali palazzi medievali del centro storico cittadino. Nell’occasione sono previsti pure un concerto degli ECS, band composta da Luigi Tinarelli (voce), Andrea Alcidi (chitarra), Alessandro Fredro (batteria), Alberto Tinarelli (basso) ed Edoardo Mariani (chitarra), e una degustazione di vini a cura delle cantine del territorio, in linea con quella che è la missione della manifestazione: promuovere il territorio dal cielo e da terra, ovvero valorizzando non solo il paesaggio ma anche la cultura e l’enogastronomia dei territori sorvolati.

“Non potevamo non aderire alla proposta degli organizzatori – spiega il vicesindaco di Todi con delega al turismo Claudio Ranchicchio – data la vocazione della città. Di particolare interesse l’idea di coinvolgere tutta la regione in un percorso esperienziale che unisce volo, turismo, paesaggio e identità territoriale, con i voli in mongolfiera che si prestano a una dimensione diversa di fruizione del territorio, più lenta, immersiva e autentica”.

Il format del festival è quello di un progetto diffuso, capace di attraversare l’intera Umbria e di accompagnare cittadini e turisti per mesi, offrendo occasioni uniche di vivere il territorio da una prospettiva completamente nuova. Prevista infatti la possibilità di partecipare ai voli in mongolfiera e quindi di salire a bordo previa prenotazione attraverso il sito Internet.

“L’Umbria Balloon Festival – sottolinea il promotore Luca Briziarelli – nasce con l’obiettivo di trasformare il cielo dell’Umbria in un nuovo spazio di esperienza, racconto e scoperta. In questo ambizioso percorso, che punta a fare in prospettiva della regione la Cappadocia d’Italia, Todi non poteva, per storia e bellezza, che essere centrale”.

Se l’attesa per i decolli all’alba è grande, nonostante il vincolo degli orari, quella per lo spettacolo in piazza del Popolo è enorme, con la mongolfiera illuminata in notturna capace di stagliarsi dal tramonto in poi tra chiese e palazzi dall’età quasi millenaria.

“Con la tre giorni delle mongolfiere – evidenzia il Sindaco Antonino Ruggiano – Todi corona un’estate di eventi di straordinaria intensità, varietà e qualità: concerti, festival, Internazionali di tennis, masterclass e rassegne cinematografiche. La crescita turistica di questi anni è merito, e al contempo stimolo, di un’offerta fuori dal comune”.

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