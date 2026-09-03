Perugia, 3 sett. 2026 Delinquenti in azione nella notte contro le strutture allestite dalla Pro Ponte per l’evento “Velimna gli Etruschi del Fiume”. In uno dei gazebi, regolarmente chiusi, era conservata una scala che doveva servire per sistemare altoparlanti e luci al Parco Pascoletti. Brutta sorpresa perché quando è stato aperto il gazebo la scala non c’era più.

Senza parole i volontari dell’associazione e sorpresa e sdegno per le azioni criminose che ogni notte si verificano nella zona dei parchi: fontanelle manomesse, minivolley smantellato, danni a tavoli e sedili da vandali o delinquenti che con queste azioni si fanno beffa anche nei confronti di chi dovrebbe identificarli e punirli, senza che si adducano giustificazioni cretine legate al sociale o alla mancanza di inserimento nella società civile.

Purtroppo in giro ci sono troppe persone che non conoscono le parole civiltà, rispetto, educazione. Persone che girano indisturbate e sicure che nei loro confronti non ci saranno punizioni esemplari, ma solo comprensione e giustificazione.

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