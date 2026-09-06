Samuele Pistellini, residente a Magione e conosciuto nel mondo della musica come Dj Sem, ha perso la vita nell’incidente avvenuto lungo la regionale 599. Coinvolte due auto e la sua moto. Ferita gravemente la passeggera di 23 anni, trasportata in elisoccorso a Perugia

Magione, 6 sett. 2026 – Il pomeriggio di domenica si è fermato sull’asfalto della regionale 599, a Dirindello. Tre mezzi coinvolti, i soccorsi arrivati in pochi minuti e, al centro della carreggiata, una moto Yamaha dopo un impatto violentissimo. Per Samuele Pistellini, 30 anni, residente a Magione e conosciuto da molti come Dj Sem, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, nei pressi del semaforo pedonale. Nello schianto sono rimaste coinvolte anche una Citroën C3 e una Ford Fiesta. Secondo i primi accertamenti, una delle due auto si sarebbe fermata per svoltare a sinistra, con l’indicatore di direzione inserito, e sarebbe stata tamponata dalla vettura che sopraggiungeva alle sue spalle. Da quell’urto si sarebbe innescata la sequenza che ha coinvolto anche la motocicletta.

La dinamica esatta resta comunque affidata agli accertamenti dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi sul posto e gestito la viabilità.

Pistellini era alla guida della moto. I sanitari del 118 hanno tentato di soccorrerlo, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Con lui viaggiava una giovane di 23 anni, rimasta gravemente ferita. La ragazza ha riportato diversi traumi ed è stata trasferita con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale di Perugia. Pur nella serietà del quadro clinico, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Perugia, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, insieme al personale del 118, alla Misericordia di Magione e all’equipaggio dell’elisoccorso.

Originario di Città della Pieve e residente a Magione, Samuele lavorava come operaio. Ma nella zona del Trasimeno il suo nome era legato anche, e soprattutto, alla musica. Dietro la consolle era Dj Sem, presenza conosciuta in diversi locali e protagonista di tante serate.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di ricordo. «Ancora increduli siamo qui a ringraziarti per aver dato tutto te stesso ma soprattutto per averci donato la tua amicizia», ha scritto uno dei locali nei quali aveva suonato.

Al cordoglio degli amici si è aggiunto quello del sindaco di Magione, Massimo Lagetti, espresso a nome dell’intera comunità. Una comunità che ora piange un ragazzo di trent’anni la cui vita si è interrotta in pochi istanti, lungo una strada percorsa tante volte.

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