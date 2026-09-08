Il gran finale sarà domenica 13 settembre ad Assisi con il concerto di Giovanni Allevi e l’Orchestra Sinfonica Italiana in collaborazione con Il Cortile di Francesco

Assisi, 8 sett. 2026 Sarà Giovanni Allevi a firmare il gran finale della decima edizione di Suoni Controvento, il festival di arti performative in programma nelle location più suggestive dell’Umbria.

Domenica 13 settembre alle ore 21, il compositore e pianista sarà protagonista nel Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ad Assisi insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana, per un concerto che intreccia pianoforte e archi in una delle cornici più fortemente evocative del patrimonio culturale italiano. Degno finale di un festival che in dieci anni ha sviluppato un modello fondato sulla relazione tra musica, paesaggio e comunità, costruendo una rete che ha coinvolto quest’anno 26 comuni dell’Umbria.

Una dimensione diffusa che ha trasformato il festival in una vera e propria rete culturale territoriale, capace di mettere in connessione amministrazioni, operatori, comunità locali e pubblico, e di portare lo spettacolo dal vivo anche fuori dai circuiti tradizionali. A questa identità si affianca una forte attenzione alla sostenibilità, diventata negli anni uno degli elementi strutturali della manifestazione.

Questa ultima tre giorni di eventi, a conclusione di una straordinaria decima edizione, sarà tra musica, libri, incontri, giochi, trekking ed inizierà venerdì 11 settembre con 100° Miles, concerto omaggio a Miles Davis alla Rocca di Sant’Apollinare a Marsciano (ore 21). Protagonista il gruppo jazz Forever Miles formato da alcuni dei più promettenti musicisti attualmente iscritti al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia; essi presenteranno un repertorio di brani di Miles Davis – di cui quest’anno ricorre il centenario – avvalendosi della straordinaria partecipazione di Fabio Morgera, trombettista di caratura internazionale nonché loro docente di Composizione jazz. Evento a pagamento.

Sabato 12 settembre il centro storico di Spello farà da scenario a ROOMPICAPO con “DELITTO NEL BORGO: Il Libro maledetto”. Dalle ore 18, prenotazione obbligatoria: via e-mail all’indirizzo roompicapo@gmail.com, via Whatsapp/telefono ai numeri 392 5245864 / 329 5758765.

Ricca di appuntamenti l’ultima giornata di festival. Domenica 13 settembre si inizia, per la sezione “Libri in cammino”, con Daniele Mencarelli che nel Palazzo del Comune di Spello presenterà il suo libro “Quattro presunti familiari”. Il ritrovo è previsto alle 9,45, davanti al Palazzo del Comune. L’itinerario, dopo aver attraversato le vie del borgo, esce dalle mura e si apre allo scenario degli oliveti che salgono verso il Subasio. Un percorso ad anello che condurrà lungo gli antichi sentieri ornati dai tradizionali muretti a secco, aperto alla Valle Umbra. L’itinerario è lungo circa 5 km e presenta un dislivello di 150 m. Per info e prenotazioni: 347 1148395.

Sempre a Spello, nel suggestivo scenario delle Torri di Properzio, alle ore 12 è previsto il concerto di Francesco Liviabella dal titolo “La chitarra classica nel Sud America”.

La sera Suoni Controvento si trasferisce ad Assisi per il grande concerto finale con Giovanni Allevi alle ore 21. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Il Cortile di Francesco, arriva al termine del percorso estivo del celebre pianista, tornato a incontrare il pubblico nei teatri, nelle sale da concerto e in alcuni luoghi particolarmente rappresentativi del patrimonio italiano. Nel Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, il pianoforte torna al centro di una dimensione più raccolta e profondamente spirituale.

Accanto ad Allevi, gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana amplificheranno il respiro delle sue composizioni, in un dialogo costruito attorno ai contrasti che attraversano da sempre il suo linguaggio musicale: rigore e libertà, fragilità e forza, silenzio e tensione emotiva. La musica del compositore classico ribelle più amato al mondo, si farà sospesa tra rigore classico e tensione contemporanea, tra confessione e rinascita. Il concerto diventerà così uno spazio di condivisione autentica, in cui il tempo rallenterà e l’ascolto si trasformerà in consapevolezza. Evento a pagamento.

Nel pomeriggio, prima del concerto, il Bosco di San Francesco dalle ore 17 sarà lo scenario del trekking organizzato da TraMontana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures. Sempre nel pomeriggio, alle ore 18, quarta e ultima tappa della collaborazione “Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale”, articolata in incontri dedicati a temi di particolare attualità e sensibilità civile. Nella Sala Stampa del Sacro Convento in programma il panel incentrato su “Sacro e profano”. Interverranno, tra gli altri, fra Marco Moroni (custode del Sacro Convento) e fra Giulio Cesareo (responsabile comunicazione Sacro Convento).

Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.

Suoni Controvento 2026 si realizza con il sostegno e il patrocinio di Mic – Ministero della cultura, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Rai Umbria. Media partnership: Tgr Umbria.

Main sponsor: Hera comm. Sponsor: Mastri Birrai Umbria, WiseTown, Diva International, Intesa San Paolo.

Con la collaborazione di: Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Sacro Convento di Assisi, Umbria International Airport, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, ProAgri, Cantina Arnaldo Caprai, Agosto Corcianese, Ente Calendimaggio di Assisi, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Pro Loco di Costa di Trex, Proloco Sant’Arcangelo, Proloco Terzo San Severo, Unitre Monte Cucco, Jazz Around, associazione Roompicapo, Ya Basta! Perugia, TraMontana guide dell’Appennino, Maja Trek, L’Olivo e la Ginestra, Valsorda Tour, Fiab Pedala Perugia, Unitalsi.

Partner tecnici: Ares Safety, Regusto, Bahia City Store, Fattoria Creativa, Cantine Brugnoni. La Rosetta Hotel Perugia.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com

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