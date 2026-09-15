A causa delle reiterate ondate di calore che hanno caratterizzato la stagione estiva. Il presidente Enrico Marconi: “ Fino alla fine dell’anno è necessario che almeno 150 donatori al giorno si presentino nei diversi punti di raccolta per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie”

Perugia, 15 sett. ’26– “A causa delle reiterate ondate di calore che hanno caratterizzato la stagione estiva, si è registrato un forte calo delle donazioni. Questo ha comportato una riduzione delle scorte di sangue, con una grave carenza sia a livello nazionale che regionale. È necessario, dunque, che quante più persone possibili, effettuino delle donazioni per garantire il sangue necessario per la cura degli ammalati presenti negli ospedali umbri. Ci rivolgiamo ai donatori ma anche a coloro che si trovano in buono state di salute e che possono e debbono dare il loro contributo per garantire l’autosufficienza del sangue nella nostra regione, in particolare in questo momento dove c’è veramente una situazione critica”.

È l’appello lanciato dal presidente di Avis Umbria, Enrico Marconi (nella foto), in considerazione dei dati che attestano, al 31 agosto, un calo del 5% e del 14,5% per il plasma rispetto a quelle programmate, con una forte carenza per il gruppo sanguigno A positivo.

Considerando il totale delle donazioni di sangue intero, plasma e aferesi nelle due province umbre, se si guarda ai primi otto mesi del 2026 confrontandoli con lo stesso periodo del 2025, si evidenzia una diminuzione del 2,29% con 591 donazioni in meno (nel 2025 erano state 25.863 e nel 2026 sono scese a 25.272). In particolare, nella provincia di Perugia c’è stato un calo del 3,33% (da 22.077 si è arrivati a 21.342, quindi 735 donazioni in meno), mentre per la provincia di Terni si registra un aumento delle donazioni totali del 3,80% (da 3.786 si è arrivati a 3.930, dunque 144 in più).

Pertanto, i dati regionali confermano una diminuzione del 2,29%, con 591 donazioni in meno (dalle 25.863 del 2025 si è passati a 25.272 del 2026).

“Invitiamo i giovani e tutti i cittadini tra i 18 ed i 60 anni – conclude il presidente Marconi – che ancora non sono donatori di sangue, a chiamare una delle 59 sedi Avis in Umbria, i cui recapiti sono facilmente reperibili nel sito di Avis Umbria, per poter avere informazioni utili sulle modalità per diventare donatori. I donatori Avis sono invitati a contattare le sedi delle Avis Comunali al fine di programmare la donazione in dipendenza del gruppo sanguigno di appartenenza per poter rispondere alle diverse necessità. Fino alla fine dell’anno è necessario che almeno 150 donatori al giorno si presentino nei diversi punti di raccolta per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie. Donare sangue, oltre che fare bene agli altri, fa bene ad ogni donatore in quanto permette un accurato controllo del proprio stato di salute e permette di far parte di un’associazione che riconosce tra i propri principi la gratuità, l’anonimato, l’attenzione ad uno stile di vita sano e positivo, la cittadinanza solidale e la solidarietà”.

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