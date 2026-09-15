TERNI, 15 sett. 2026 – Si è tenuto nei giorno scorsi, presso il Centro Diurno Baobab di Terni, un significativo momento di solidarietà promosso dall’Associazione di Volontariato I Pagliacci di Terni e dall’azienda Brunello Cucinelli che ha scelto di devolvere parte delle proprie pregiate produzioni a favore dei ragazzi del Centro Baobab.

La cerimonia di consegna è avvenuta presso il Centro Baobab, alla presenza del Presidente Alessandro Rossi e di una rappresentanza della Azienda Cucinelli, del Direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dr.ssa Laura Cesarini, dei referenti del centro, dell’equipe del servizio della Usl Umbria 2 e degli educatori.

Il centro Baobab, afferente alla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Terni, è rivolto a minori con disturbi del neurosviluppo che presentano condizioni cliniche complesse e che richiedono interventi abilitativi educativi individualizzati ed integrati.

La Direzione Aziendale e la Struttura di Neuropsichiatria Infantile esprimono un sentito ringraziamento all’Associazione I Pagliacci, in particolare al Presidente Alessandro Rossi, per la sensibilità e l’impegno dimostrati e all’azienda Brunello Cucinelli per il generoso gesto di solidarietà.

Un gesto di grande valore, che testimonia come la collaborazione tra realtà del territorio, mondo del volontariato e imprese possa tradursi in un concreto segno di vicinanza ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.