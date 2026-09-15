Avrebbero agito unitamente ad altri due soggetti rimasti ignoti, in quanto datisi alla fuga

Foligno, 15 sett. 2026 -.Nella nottata di ieri, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei furti di rame presso le reti ferroviarie della provincia di Perugia, il personale della Polizia di Stato – sezione Polfer di Foligno – unitamente a personale del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Foligno, ha arrestato due persone – classe 1986 e classe 2006 – per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, durante i servizi di vigilanza, il personale operante ha sorpreso in flagranza i due soggetti mentre erano intenti ad asportare alcuni cavi di rame a uso ferroviario.

I due uomini, che avrebbero agito unitamente ad altri due soggetti rimasti ignoti, in quanto datisi alla fuga, avevano al seguito due autovetture precedentemente segnalate in occasione di reati della stessa indole.

Tali veicoli sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto dei furti di rame e materiale pregiato, da parte del personale della Polfer e dell’Arma dei Carabinieri, proseguirà anche nelle prossime settimane.

I due indagati si presumono innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

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