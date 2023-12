Gubbio, 18 dic. 2023 – La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gubbio è intervenuta per il recupero di un autovettura, in via del Mausoleo.

Il conducente del veicolo, per “errore” del navigatore, ha imboccato la scalinata adiacente la via che scende nel Mausoleo dei 40 Martiri.

Fortunatamente l’autista è stato svelto a tirare il freno a mano e fermare il veicolo prima che percorresse tutte le scela. Non si rilevano danni a persone.

(1)