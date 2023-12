Convention in occasione dell’assemblea nazionale dei soci di BWH Hotels Italia. È la prima volta per il capoluogo umbro

Perugia, 18 dic. 2023 – Per la prima volta Perugia ha ospitato l’assemblea nazionale di BWH Hotels Italia, una convention della durata di tre giorni al Best Western Hotel Quattrotorri che ha visto la partecipazione di oltre 230 persone in rappresentanza di 170 hotel da tutta Italia e oltre 30 aziende partner.

Un momento importante, dalla cadenza semestrale, in cui viene tracciato il percorso e si discutono le strategie per il futuro della cooperativa alberghiera, leader sul territorio nazionale e parte di BWH Hotel Group, gruppo presente in oltre 100 Paesi con 4300 strutture in tutti i continenti e in particolare, in Italia con tre brand: Best Western, WorldHotels, Sure Hotel Collection.

A fare gli onori di casa sono stati i titolari del Best Western Hotel Quattrotorri, Franco e Federico Masilla. Hanno preso parte alla convention, Walter Marcheselli e Sara Digiesi, rispettivamente Presidente e Chief Executive Officer di BWH Hotels Italia. Sono intervenuti anche Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, e Margherita Scoccia, assessore a Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Perugia.

Per i tre giorni di lavori si sono alternati sul palco dell’hotel, presidente e consiglieri di Amministrazione, direzione e management del Gruppo, imprenditori e docenti da tutta Italia per la presentazione dei risultati 2023 e i progetti 2024.

“Dopo 18 anni che siamo parte di Best Western – ha dichiarato Federico Masilla – è un grande orgoglio aver ospitato l’assemblea dei soci. La nostra azienda è in crescita, siamo usciti dai confini regionali e gli impegni stanno aumentando, ma non ci dimentichiamo delle nostre origini e della nostra Umbria che gioca un ruolo sempre più importante nel turismo e ci aiuta a crescere in altre location italiane”.

“Siamo onorati di essere stati a Perugia – ha aggiunto la CEO Sara Digiesi – per scoprire un territorio così ricco e attrattivo, che ci aiuta a spingere l’offerta turistica della nostra struttura affiliata e a promuoverci con le ricchezze italiane sui territori internazionali. Come Gruppo, aiutiamo i nostri alberghi ad avere risultati commerciali migliori e a fare qualità con forniture che contribuiscono a migliorare il servizio per gli ospiti”.

“Il nostro è un Gruppo esteso in tutto il mondo – ha detto il Presidente Walter Marcheselli – e come cooperativa ogni singolo socio può esercitare il suo voto pur avendo una singola struttura. Oggi siamo a Perugia perché vogliamo rendere omaggio all’Umbria, una delle regioni che ultimamente sta crescendo maggiormente in ambito turistico. Qui abbiamo un socio con una struttura bellissima e un’organizzazione ristorativa, alberghiera e congressuale adatta alle nostre necessità. Abbiamo avuto modo di ammirare la città, i suoi panorami e il paesaggio, oltre che apprezzare l’ospitalità umbra. Nulla da eccepire a riguardo, qualsiasi turista può trovare in Umbria la propria soddisfazione”.

(2)