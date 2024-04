Sul palco domani, mercoledì 3 aprile, “L’Universo in un bicchiere” di Davide De Biasio_Spazi Attorcigliati

Perugia, 2 aprile 2024 – Al via domani, mercoledì 3 aprile, alle 21 un nuovo appuntamento con “Digital Primitives”, format della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, che vedrà salire sul palco “L’Universo in un bicchiere” di e con Davide De Biasio (nella foto), canale YouTube Spazi attorcigliati.

Il mondo è un luogo complesso, costellato di bizzarrie e fenomeni misteriosi. Eppure, la fisica sembra rivelarne un ordine segreto, fatto di campi, particelle e deformazioni dello spazio-tempo. Tanto più indaghiamo gli enigmi del cosmo, tanto più tutto si riduce a poche e semplici leggi. Ce n’è una, però, che fa da fondamento a tutte le altre. Di cosa si tratta? Per scoprirlo, dobbiamo prima capire perché l’universo in cui viviamo sia tanto simile a un bicchiere d’acqua.

Davide De Biasio ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica teorica al Max Planck Institute for Physics, studiando i buchi neri, la teoria delle stringhe e il mistero dello spazio-tempo quantistico. Oggi si dedica a tempo pieno alla comunicazione della scienza. Gestisce il progetto di divulgazione “Spazi Attorcigliati”, collabora con l’International Society for Quantum Gravity e ha co-prodotto, con Roberto Mercadini, il podcast Audible “Il giro della fisica in 12 mondi”.

Digital Primitives è un insieme di spettacoli di noti youtuber – tra i più seguiti nel web – che, attraverso l’arte teatrale del monologo, toccheranno i temi della scienza, della filosofia, della storia nonché dell’ecologia, promosso grazie ai fondi del bando Sostegno spettacoli dal vivo anno 2023 “Pr Fesr 2021 – 2027. Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” gestito da Sviluppumbria.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Regusto, Liomatic. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

