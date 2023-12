Narni, 23 dic. 2023 – L’azienda Tarkett di Narni ha aperto le porte del suo stabilimento produttivo a tutta la comunità in occasione dell’open day che si è svolto nella giornata di venerdì 22 dicembre. (Nella foto, Lucarelli, Morelli e Guerra)

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il comune di Narni ed è stato pensato per condividere i principi di sostenibilità ed economia circolare che contraddistinguono ogni giorno il lavoro dell’azienda che a Narni produce pavimenti in linoleum, un materiale completamente naturale, sostenibile e salubre.

“L’organizzazione congiunta con il Comune di Narni di questo Open Day – ha spiegato Daniele Guerra, amministratore delegato di Tarkett – nasce dalla volontà di aprirci e di condividere con il territorio in cui operiamo il nostro modo di fare impresa.

La sostenibilità è nel nostro DNA da sempre, in quanto per il nostro Linoleum utilizziamo, fin dal 1898, solo materie prime naturali. Oggi rappresentiamo un modello di economia circolare virtuoso che può gettare le basi per un nuovo sviluppo.

Siamo grati alla comunità che ci ospita per averci fornito maestranze con competenze umane e professionali di primo livello e siamo orgogliosi delle relazioni fruttuose che abbiamo stabilito con tutte le istituzioni locali, che oggi con la loro presenza, hanno voluto mostrarci una volta di più la loro vicinanza”.

Alla visita hanno partecipato il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, l’assessore all’Ambiente, Giovanni Rubini, il presidente del Consiglio Comunale Michele Francioli e i consiglieri Fabio Svizzeretto, Rebecca Poggiani, Sergio Bruschini, Michele Favetta e Arianna Antonini

“Tarkett – ha detto il sindaco Lucarelli – accompagna da oltre 100 anni lo sviluppo del territorio e, pur con periodi alterni, ha rappresentato sempre un punto di riferimento sia nello sviluppo di tecnologie innovative che nella messa a punto di nuovi prodotti.

Oggi questa azienda rappresenta l’unico sito italiano capace di produrre un pavimento completamente sostenibile e frutto della lavorazione di materie prime di origine naturale. Di tutto questo, come Sindaco, non posso che andarne fiero”.

Lo stabilimento di Narni è uno dei 34 siti produttivi della multinazionale Tarkett, leader a livello globale nel settore delle pavimentazioni e superfici sportive. Ogni giorno vengono prodotti 1,3 milioni di metri quadri di pavimenti destinati a scuole, strutture sanitarie, case, alberghi, uffici, negozi e impianti sportivi.

Il Gruppo è costantemente impegnato nello sviluppo sostenibile secondo i principi dell’economia circolare e nell’integrazione tra ambiente, qualità e sicurezza.

(2)