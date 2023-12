Intensificati i controlli per il contrasto all’abusivismo commerciale, per la tutela del made in italy e la sicurezza prodotti

Terni, 22 dic. 2023 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, diretto dal Colonnello Mauro Marzo, ha disposto, in occasione delle prossime festività natalizie, l’intensificazione dei controlli a prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nell’ambito di tali attività, i militari del Gruppo di Terni hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo nr. 4.094 prodotti non sicuri (addobbi natalizi, decorazioni, giocattoli, ed oggettistica varia), privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del “Codice del Consumo” (D. Lgs. 206/2005) e della speciale normativa sui giocattoli (D.lgs. 54/11).

Dette attività in materia di sicurezza prodotti hanno interessato n. 4 esercizi commerciali ubicati nei comuni di Terni e Montefranco.

Ai titolari degli esercizi commerciali, responsabili delle suddette violazioni amministrative, sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di € 516,00 ad un massimo € 25.823,00.

L’operazione condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, conferma il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri che, da inizio anno, ha permesso di sequestrare oltre 34.000 prodotti non sicuri e dannosi per la salute pubblica, con il duplice fine di salvaguardare l’incolumità dei consumatori e garantire il rispetto della vigente normativa di settore, a tutto vantaggio degli operatori economici corretti.

