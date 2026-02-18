Perugia, 18 feb. 2026 – Un silenzio improvviso, irreale, ha attraversato i corridoi dell’ospedale di Perugia. Una corsa contro il tempo, disperata e rapidissima, non è bastata a salvare la vita di una bambina di appena cinque mesi, strappata all’affetto dei suoi genitori da una meningite fulminante da Neisseria meningitidis.

Il decesso è avvenuto ieri, al termine di un quadro clinico precipitato in poche ore. A darne comunicazione è stata la Direzione aziendale dell’Azienda ospedaliera, spiegando in una nota che i genitori si erano rivolti nella tarda mattinata al pronto soccorso pediatrico per una febbre comparsa nella notte.

La sintomatologia, evoluta con impressionante rapidità, ha imposto il trasferimento immediato della piccola in terapia intensiva neonatale. Nonostante la tempestività dell’intervento e le cure intensive prestate dal personale sanitario, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

La Direzione ha reso noto di aver provveduto ad allertare e a trasmettere la notifica obbligatoria al servizio di Igiene e Sanità pubblica della Usl Umbria 1, così da attivare l’indagine epidemiologica prevista e adottare tutte le misure di profilassi stabilite dalla normativa vigente.

«Sincero e sentito cordoglio e vicinanza ai genitori e ai familiari in questo momento di grande dolore, nel pieno rispetto della loro riservatezza»: è il messaggio espresso dalla Direzione e da tutto il personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, unitamente alla direzione regionale e alla presidente Stefania Proietti, di fronte a una tragedia che lascia attonita un’intera comunità.

