“Il Piccolo Principe” con Tieffeu

Foligno, 28 luglio 2026 – Piazza Piermarini ospita un altro appuntamento della rassegna “Serate al Piermarini…sotto le stelle”, in programma mercoledì 29 luglio, alle 21. Viene proposto dal Tieffeu (Teatro Figura Umbro) “Il Piccolo Principe”. Liberamente ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo viene portato in scena attraverso la recitazione e il teatro di figura, affrontando in modo accessibile temi come l’amicizia, l’immaginazione e l’importanza di non fermarsi alle apparenze. La rappresentazione è pensata per i bambini, a parte dai 3 anni, e per le famiglie.

Un Maestro, disilluso e abituato a correggere solo “nature morte”, ha chiuso i suoi sogni in una cartella. Un Allievo, in cerca solo di un buon voto, irrompe nel suo studio con una domanda che risveglia un ricordo. Da quel ricordo, prende vita la storia del Piccolo Principe. L’allievo troverà una storia da amare. Insieme, scopriranno che a volte basta un compagno di viaggio per ritrovare la strada verso ciò che conta davvero. Uno spettacolo per chi non si accontenta delle apparenze. Per chi crede che un disegno non sia solo un segno su un foglio, ma possa contenere un elefante intero, un pianeta lontano e la storia più bella che ci sia: quella di un’amicizia che cambia per sempre chi la vive.

*Il Teatro Figura Umbro è una compagnia teatrale di Perugia, costituita come associazione culturale nel 1989. Da allora si occupa della produzione e della promozione di spettacoli rivolti soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Nelle sue rappresentazioni unisce il lavoro degli attori a diverse tecniche del teatro di figura, utilizzando pupazzi, burattini, marionette, ombre, maschere e oggetti. La compagnia porta i propri spettacoli in Italia e all’estero e organizza anche attività per le scuole, laboratori e percorsi di formazione teatrale. La sua sede è il Teatro di Figura di Perugia, che comprende una sala teatrale, un museo delle marionette, uno spazio didattico e un laboratorio per la costruzione delle figure e delle scenografie.

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